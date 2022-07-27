Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал США "матерью агрессии и международного терроризма". Об этом он написал своём телеграм-канале.

Политик предупредил о планах Запада в ближайшее время "ужесточить информационную кампанию против России", чтобы закрепить за Москвой статус агрессора. Между тем, как отметил Кадыров, США располагают 750 военными базами в 80 странах мира.

"Соединённые Штаты Америки — это не страна-агрессор и не страна-террорист. Это мать агрессии и международного терроризма", — говорится в сообщении главы республики.

Кроме того, политик упомянул и о "преподнесённой Западом ужасной цензуре и отсутствии свободной прессы в России", но на самом деле это ничто по сравнению с тем, что творят США со своими СМИ, подчеркнул он. Кадыров отметил более чем десятикратную разницу в количестве признанных иностранными агентами в двух странах и напомнил об антирекорде США по числу заключённых на душу населения.