Американские СМИ призвали открыть каналы связи с Россией для поиска компромисса
Соединённые Штаты совместно с союзниками должны и дальше поставлять военную технику Украине. При этом Вашингтону следует начать открывать каналы связи с Россией, находясь с ней в тесной коммуникации. Таково общее мнение эксперта аналитического центра RAND Corporation Сэмюэла Черэпа и научного директора аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро.
Их мнения публикует New York Times. Специалисты утверждают, что для старта переговоров могут понадобиться колоссальные дипломатические усилия, при этом никто не может гарантировать успешного завершения дискуссии.
"Разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить выход из спирали", — говорится в публикации.
Ранее, напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у Москвы предубеждений по переговорам с Киевом. Российский министр обратил внимание на тот факт, что Владимир Зеленский и его многочисленные советники заявляют: никакого диалога не будет, пока Украина не победит Россию на поле боя.
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