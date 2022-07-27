В Петербурге 28 июля перекроют Невский проспект и четыре моста из-за репетиций парада ВМФ
В центре Санкт-Петербурга будет перекрыто движение в связи с генеральной репетицией Главного военно-морского парада. Об этом передаёт телеканал "Санкт-Петербург".
Так, в 28 июля с 9:00 до 14:00 будет ограничен проезд по Невскому проспекту, а также по Благовещенскому, Троицкому, Литейному мостам и набережной Кутузова. А с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля будет перекрыто движение по Университетской, Дворцовой, Адмиралтейской и Английской набережным, а также по Дворцовому проезду и Сенатской площади.
При этом проезд по автомагистрали ЗСД будет бесплатным в дни репетиции и самого парада. Также водители смогут воспользоваться для объезда участком от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу раскрыл детали Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Так, 31 июля по Неве пройдут 47 боевых кораблей и подводных лодок. Также в числе участников будет первый женский экипаж патрульного катера "Раптор". В воздушной части будет задействовано более 40 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и ВКС. Всего в параде примут участие более трёх с половиной тысяч военнослужащих.
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ТАСС / AP Photo / Dmitri Lovetsky