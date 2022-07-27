Калифорнийским медикам удалось вылечить старейшего в мире ВИЧ-инфицированного
В Калифорнии вылечили старейшего в мире пациента с ВИЧ
В Калифорнии 66-летний мужчина полностью излечился от ВИЧ. Об этом заявили в клинике "Город надежды", пациентом которой он был.
Сообщается, что мужчина прожил с ВИЧ 31 год — дольше других пациентов, которые достигли ремиссии. Чудесное выздоровление произошло в результате трансплантации стволовых клеток для лечения лейкемии. На сегодняшний день известно только о трёх-четырёх пациентах, излечившихся от этой болезни.
"После трансплантации у пациента "Города надежды" не было никаких признаков репликации вируса ВИЧ. Он прекратил принимать антиретровирусную терапию против ВИЧ в марте 2021 года", — написано в заявлении с уточнением, что пациент мог прекратить терапию и раньше, однако ждал вакцинации против коронавируса.
Ранее исполнительный директор Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулёзом и малярией Питер Сэндс заявил, что украинский кризис может спровоцировать рост заражений ВИЧ и туберкулёзом.
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