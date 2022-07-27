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27 июля, 18:32

ФРС США повысила базовую ставку до 2,25–2,5% годовых

Американская Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за лето повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Таким образом, ставка поднялась до 2,25–2,5%. При этом не исключено, что увеличение целевого диапазона ставки будет продолжаться и дальше.

МВФ спрогнозировал ухудшение роста ВВП США в 2022 году

МВФ спрогнозировал ухудшение роста ВВП США в 2022 году

Ранее Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5–1,75% впервые с 1994 года. Таким образом, рост ставки составил сразу 0,75 п.п. Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%.

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Win McNamee / Getty Images

Николь Вербер

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