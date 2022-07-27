ФРС США повысила базовую ставку до 2,25–2,5% годовых
Американская Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за лето повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта. Об этом говорится на сайте регулятора.
Таким образом, ставка поднялась до 2,25–2,5%. При этом не исключено, что увеличение целевого диапазона ставки будет продолжаться и дальше.
Ранее Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку до уровня 1,5–1,75% впервые с 1994 года. Таким образом, рост ставки составил сразу 0,75 п.п. Вместе с тем ФРС ухудшила прогноз роста ВВП США в 2022 году до 1,7% с 2,8%.
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