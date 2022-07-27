ФРС США повысила базовую ставку до 2,25–2,5% годовых

Американская Федеральная резервная система, выполняющая функции центрального банка страны, второй раз за лето повысила базовую процентную ставку на 0,75 процентных пункта. Об этом говорится на сайте регулятора.

Таким образом, ставка поднялась до 2,25–2,5%. При этом не исключено, что увеличение целевого диапазона ставки будет продолжаться и дальше.