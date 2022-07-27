"Чертовски хорошая штука": В США восхитились российской ракетой "Сармат"

Новейшая межконтинентальная стратегическая ракета "Сармат" — "чертовски хорошая штука". Именно так её охарактеризовал глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард на 13-м ежегодном симпозиуме по сдерживанию под эгидой STRATCOM.

"Вот-вот мы увидим хит-парад из трёх новых систем вооружения. В их числе межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", — заявил Ричард.