НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 18:04

"Чертовски хорошая штука": В США восхитились российской ракетой "Сармат"

Глава Стратегического командования США Ричард похвалил российскую ракету "Сармат"

Новейшая межконтинентальная стратегическая ракета "Сармат" — "чертовски хорошая штука". Именно так её охарактеризовал глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард на 13-м ежегодном симпозиуме по сдерживанию под эгидой STRATCOM.

"Вот-вот мы увидим хит-парад из трёх новых систем вооружения. В их числе межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", чертовски хорошая штука, которая готовится к своему второму испытанию", — заявил Ричард.

"Худший день в истории человечества": Представлен сценарий уничтожения Нью-Йорка российской ракетой "Сармат"

"Худший день в истории человечества": Представлен сценарий уничтожения Нью-Йорка российской ракетой "Сармат"

Как в прошлом месяце заявлял президент РФ Владимир Путин, первый комплекс "Сармат" заступит на боевое дежурство уже в конце текущего года.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров