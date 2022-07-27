В России подешевели смартфоны

Для россиян, которые планировали обновить смартфон, хорошие новости: цены на них снизились. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 16 по 22 июля.

Согласно документу, цены на смартфоны упали на 0,7%. Также подешевели пылесосы — на 0,4%. В то же время некоторые товары, наоборот, подорожали. Например, это коснулось телевизоров, стоимость которых увеличилась на 1%.