В России подешевели смартфоны
Росстат: В России снизились цены на смартфоны
Для россиян, которые планировали обновить смартфон, хорошие новости: цены на них снизились. Об этом свидетельствуют данные Росстата за период с 16 по 22 июля.
Согласно документу, цены на смартфоны упали на 0,7%. Также подешевели пылесосы — на 0,4%. В то же время некоторые товары, наоборот, подорожали. Например, это коснулось телевизоров, стоимость которых увеличилась на 1%.
Ранее Лайф писал, что цены на смартфоны iPhone вернулись в России к уровню, который был на начало февраля. Снижение составило до 23%. Так, например, средняя стоимость IPhone 12 теперь составляет 57 098 рублей, была — 69 484 рубля. Другие смартфоны популярных моделей также стали стоить как в начале года.
ТАСС / Владимир Гердо