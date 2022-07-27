Советница Орбана уволилась из-за его "нацистской речи, достойной Геббельса"
Советница Орбана уволилась после 20 лет работы из-за "нацистского" выступления политика
Выступление в Румынии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — это "чисто нацистская речь, достойная Геббельса". Об этом сказала его советница Жужа Хегедюш и подала в отставку после 20 лет работы с политиком, пишет портал HVG.
"После такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода", — объяснила свой уход чиновница, выразив надежду, что глава кабмина одумается и в будущем попробует "смыть обвинения в откровенно расистской политике".
Такую бурную реакцию советницы вызвали слова Орбана в университете в Румынии, где, говоря о народах двух стран, он заявил, что в Карпатах теперь "не смешанная раса, а смесь народов, живущих в собственном европейском доме".
"Мы готовы смешаться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", — заявил тогда венгерский премьер-министр.
При этом, как указало издание, сам Орбан категорически отверг подобные обвинения и заявил о своей нулевой терпимости в отношении антисемитизма и расизма в Венгрии.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе нужно выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Запад должен встать между Москвой и Киевом, не придерживаясь ничьей позиции.
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