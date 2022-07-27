Советница Орбана уволилась из-за его "нацистской речи, достойной Геббельса"

Выступление в Румынии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — это "чисто нацистская речь, достойная Геббельса". Об этом сказала его советница Жужа Хегедюш и подала в отставку после 20 лет работы с политиком, пишет портал HVG.

"После такой речи, противоречащей всем моим базовым ценностям, у меня не осталось иного выхода", — объяснила свой уход чиновница, выразив надежду, что глава кабмина одумается и в будущем попробует "смыть обвинения в откровенно расистской политике".

Такую бурную реакцию советницы вызвали слова Орбана в университете в Румынии, где, говоря о народах двух стран, он заявил, что в Карпатах теперь "не смешанная раса, а смесь народов, живущих в собственном европейском доме".

"Мы готовы смешаться друг с другом, но мы не хотим становиться смешанной расой", — заявил тогда венгерский премьер-министр.