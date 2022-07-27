Как не купить дворняжку вместо корги: Кинолог рассказал, каким заводчикам собак не стоит доверять
Кинолог Голубев рассказал, каким заводчикам не стоит доверять, покупая собаку
При покупке собаки приходится сталкиваться с рядом рисков. О том, как их избежать, рассказал изданию "Вести Подмосковья" глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"В погоне за экономией некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же с кучей проблем со здоровьем", — отметил Голубев.
В связи с этим эксперт советует искать заводчиков на крупных кинологических выставках. Это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак. В таком случае можно быть уверенным, что вы получите здорового щенка выбранной породы.
Первое, что советует кинолог, — не брать животное без документов. Они важны не только для участия в выставках или разведения, но и для здоровья животного. Главный документ — ветпаспорт международного образца с отметками о вакцинации, датами обработки от паразитов, метрикой указания данных (порода, кличка, пол, окрас, клеймо, родители, дата рождения и информация о заводчиках) с печатью и подписью кинологического клуба либо питомника. В паху или в ухе у собаки должно быть клеймо.
Желательно перед покупкой посмотреть, в каких условиях жил щенок, оценить качество содержания, а также взаимоотношения между животными. О хорошем заводчике свидетельствуют пожилые собаки в питомнике: это значит, что перед вами не бессердечный делец, а ответственный владелец, и собаки содержатся у него в любви и заботе, а не отдаются в другие руки за ненадобностью.
Если вам отказывают в посещении питомника, лучше животное оттуда не брать, добавляет Голубев.
Низкая стоимость — тоже повод насторожиться, предупреждает эксперт. Качественный заводчик не может сбить цену с 70 тысяч до 5 тысяч рублей. Под подобным предложением может скрываться мошенник. Во время покупки лучше воспользоваться способом перевода, при котором вы сможете заблокировать средства до того момента, пока вам не привезут собаку.
Ранее кинолог Валерий Алмазов перечислил основные правила этикета собаковода. По его словам, самое важное — найти золотую середину, чтобы животное не мешало никому жить и при этом ему самому было комфортно.
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