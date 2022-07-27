Как не купить дворняжку вместо корги: Кинолог рассказал, каким заводчикам собак не стоит доверять

При покупке собаки приходится сталкиваться с рядом рисков. О том, как их избежать, рассказал изданию "Вести Подмосковья" глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"В погоне за экономией некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же с кучей проблем со здоровьем", — отметил Голубев.

В связи с этим эксперт советует искать заводчиков на крупных кинологических выставках. Это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак. В таком случае можно быть уверенным, что вы получите здорового щенка выбранной породы.

Первое, что советует кинолог, — не брать животное без документов. Они важны не только для участия в выставках или разведения, но и для здоровья животного. Главный документ — ветпаспорт международного образца с отметками о вакцинации, датами обработки от паразитов, метрикой указания данных (порода, кличка, пол, окрас, клеймо, родители, дата рождения и информация о заводчиках) с печатью и подписью кинологического клуба либо питомника. В паху или в ухе у собаки должно быть клеймо.

Желательно перед покупкой посмотреть, в каких условиях жил щенок, оценить качество содержания, а также взаимоотношения между животными. О хорошем заводчике свидетельствуют пожилые собаки в питомнике: это значит, что перед вами не бессердечный делец, а ответственный владелец, и собаки содержатся у него в любви и заботе, а не отдаются в другие руки за ненадобностью.

Если вам отказывают в посещении питомника, лучше животное оттуда не брать, добавляет Голубев.

Низкая стоимость — тоже повод насторожиться, предупреждает эксперт. Качественный заводчик не может сбить цену с 70 тысяч до 5 тысяч рублей. Под подобным предложением может скрываться мошенник. Во время покупки лучше воспользоваться способом перевода, при котором вы сможете заблокировать средства до того момента, пока вам не привезут собаку.