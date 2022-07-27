НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 июля, 16:36

После жуткого убийства девушки в Новосибирске под суд могут отправиться полицейские

Полицейских могут наказать за бездействие из-за угроз убитой в Новосибирске девушке

Правоохранители Новосибирска, к которым обращались родственники зарезанной девушки с жалобами на угрозы со стороны задержанного, могут быть привлечены к ответственности за бездействие. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Изрезавший девушку новосибирец угрожал "принести её отрубленную голову к ногам родителей"

Изрезавший девушку новосибирец угрожал "принести её отрубленную голову к ногам родителей"

"Указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, в этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов", — уточнили в ведомстве.

Напомним, убийство 17-летней девушки произошло вечером 26 июля и попало в объектив видеорегистратора. Мужчина нанёс 15 ударов ножом. Полиция задержала преступника. Им оказался бывший возлюбленный погибшей — 27-летний гражданин Таджикистана. На допросе он сознался в содеянном.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров