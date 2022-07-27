После жуткого убийства девушки в Новосибирске под суд могут отправиться полицейские
Полицейских могут наказать за бездействие из-за угроз убитой в Новосибирске девушке
Правоохранители Новосибирска, к которым обращались родственники зарезанной девушки с жалобами на угрозы со стороны задержанного, могут быть привлечены к ответственности за бездействие. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
"Указывается на отсутствие реакции со стороны правоохранительных органов в отношении мужчины, в этой связи в рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка бездействию сотрудников правоохранительных органов", — уточнили в ведомстве.
Напомним, убийство 17-летней девушки произошло вечером 26 июля и попало в объектив видеорегистратора. Мужчина нанёс 15 ударов ножом. Полиция задержала преступника. Им оказался бывший возлюбленный погибшей — 27-летний гражданин Таджикистана. На допросе он сознался в содеянном.
ТАСС / Дмитрий Рогулин