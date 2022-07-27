Производитель Durex заверил, что дефицита презервативов из-за энергокризиса не будет

Потребители презервативов Durex и чистящих средств Dettol могут быть спокойны: продукция останется на рынке, а о сокращении не может быть и речи даже в случае энергетического кризиса. По крайней мере, так заявил глава компании-производителя Reckitt Benckiser Лаксман Нарасимхан. Об этом передаёт агентство Reuters.

По его словам, на случай непредвиденных обстоятельств разработан целый план, чтобы не допустить закрытия крупного европейского предприятия, если отключат электроэнергию на континенте. По словам Нарасимхана, все европейские предприятия Reckitt Benckiser используют энергию, которую производят возобновляемые источники. Кроме того, инфраструктура фабрик позволит им перейти на альтернативное газу топливо — нефть.

"В Великобритании и других странах у нас на самом деле всё хорошо, у нас нет вопросов или проблем. Это больше в континентальной Европе", — добавил Нарасимхан.