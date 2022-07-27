Дают ложное представление о насилии: Такие мультфильмы опасны для детей

Мультфильмы, в которых есть сцены насилия или проявления неуважения к другим персонажам, нельзя показывать детям, рассказала "Газете.Ru" семейный психолог, эксперт телеканала "Мульт" Елена Кадирова.

По её словам, дошкольникам свойственно брать пример с авторитетных фигур, которыми помимо родителей могут быть и герои мультфильмов. И, если эти герои ведут себя неподобающе, ребёнок может захотеть это повторить в детском саду, на игровой площадке, дома.

"Особенно неполезными могут быть мультфильмы, в которых после насилия пострадавший персонаж чувствует себя хорошо, не умирает, не попадает в больницу. То есть у ребёнка создаётся впечатление, что если человеку или кошке открутить голову, то они после этого встанут и пойдут дальше, то есть ничего плохого не произойдёт. Тогда почему бы не попробовать открутить эту голову, например, домашнему питомцу?" — пояснила Кадирова.

В том числе, по мнению специалиста, опасны мультфильмы, где герои едят фастфуд, голодают или занимаются опасными видами деятельности, но при этом не показывается реалистичных последствий такого поведения. В этот же перечень попали мультфильмы, в которых герои нарушают закон, не уважают старших и при этом оказываются в выигрыше. Из-за этого, уверена психолог, дети могут выстраивать неверные модели поведения и причинно-следственные связи.