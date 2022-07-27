Живущую в Киеве пожилую россиянку отправили в СИЗО и пытали из-за одной фотографии

Русскую киевлянку задержали в столице Украины за фото здания. Теперь женщине грозит срок за "госизмену и получение финансирования из РФ". Подробнее об инциденте рассказала её дочь Руслана в беседе с телеканалом "360".

"Она сделала фото какого-то плаката на фоне здания. Эта постройка является то ли стратегическим объектом, то ли объектом важной инфраструктуры. На Украине сейчас действует закон, что нельзя делать подобные фото", — сказала девушка.

По словам Русланы, после фото женщину начали преследовать местные представители органов. Пенсионерку забрали на допрос, а после "беседы" забрали мобильный и отпустили домой, где та всё рассказала дочери. Но на этом история не закончилась. Полицейские обвинили киевлянку ещё по нескольким статьям, а потом и вовсе напали прямо на улице, где женщина в драке сломала руку. Кроме того, пенсионерка ухаживает за своей не мамой, которая не ходит. С ней киевлянка собиралась ехать в Россию и оформляла ей загранпаспорт. Но, несмотря ни на этот факт, ни на гипс, киевский суд даже не оставил женщину под подпиской о невыезде, а отправил в СИЗО.

"Мама должна была загранпаспорт бабушке сделать. И, когда снимут гипс, они должны были ехать ко мне в Россию. Но не успели", — пояснила дочь.

Руслана добавила, что заключённой под стражу женщине перекрыли связь с родными, а её саму пытали. По словам отчима, пенсионерку обливали водой, заставляли стоять много часов у стенки, не разрешая садиться, а также угрожали изнасилованием, разрешили спать только на скамейке, при этом приковали наручниками к мебели. Дочь добавила, что адвокаты боятся брать дело, поскольку переживают за свою карьеру.

"Если в деле фигурирует мужчина, то адвокат получит повестку из военкомата. Если же женщина, то он смело может прощаться с карьерой", — пояснила она.