В Китае обеспокоены манёврами авианосца США, движущегося в сторону Тайваня
Авианосец США "Рональд Рейган" движется в направлении Тайваньского пролива
Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" отправился в Южно-Китайское море и может достичь Тайваньского пролива. Об этом сообщает South China Morning Post, отмечая, что это может быть связано с предполагаемым визитом в регион спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Как пишет издание, судно с кораблями сопровождения отчалило из Сингапура и взяло курс на северо-восток. Военные США не стали придавать огласке конечный пункт назначения, однако авианосец приблизится к Тайваню, если направление движения не изменится.
Ранее Global Times заявляла в своём материале, что Китай может дать военный ответ, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. В Поднебесной также отметили, что в администрации президента Джо Байдена недооценивают решимость Пекина.
South Korean Defense Ministry via Getty Images