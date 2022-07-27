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27 июля, 16:23

В Китае обеспокоены манёврами авианосца США, движущегося в сторону Тайваня

Авианосец США "Рональд Рейган" движется в направлении Тайваньского пролива

Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" отправился в Южно-Китайское море и может достичь Тайваньского пролива. Об этом сообщает South China Morning Post, отмечая, что это может быть связано с предполагаемым визитом в регион спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как пишет издание, судно с кораблями сопровождения отчалило из Сингапура и взяло курс на северо-восток. Военные США не стали придавать огласке конечный пункт назначения, однако авианосец приблизится к Тайваню, если направление движения не изменится.

Китай может создать бесполётную зону, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань

Китай может создать бесполётную зону, чтобы не дать Пелоси посетить Тайвань

Ранее Global Times заявляла в своём материале, что Китай может дать военный ответ, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. В Поднебесной также отметили, что в администрации президента Джо Байдена недооценивают решимость Пекина.

Обложка ©

South Korean Defense Ministry via Getty Images

Татьяна Миссуми

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