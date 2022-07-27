В Китае обеспокоены манёврами авианосца США, движущегося в сторону Тайваня

Американский атомный авианосец "Рональд Рейган" отправился в Южно-Китайское море и может достичь Тайваньского пролива. Об этом сообщает South China Morning Post, отмечая, что это может быть связано с предполагаемым визитом в регион спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Как пишет издание, судно с кораблями сопровождения отчалило из Сингапура и взяло курс на северо-восток. Военные США не стали придавать огласке конечный пункт назначения, однако авианосец приблизится к Тайваню, если направление движения не изменится.