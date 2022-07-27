Изрезавший девушку новосибирец угрожал "принести её отрубленную голову к ногам родителей"

Житель Новосибирска, который убил 17-летнюю девушку на улице на глазах у водителей проезжавших машин, угрожал, что принесёт отрубленную голову жертвы к ногам её родителей. Об этом они рассказали в разговоре с kp.ru.

По данным следствия, убийцей оказался 27-летний парень погибшей, которого мама девушки устроила на работу к себе в супермаркет грузчиком. Своей возлюбленной он почему-то представлялся Романом, хотя на самом деле звали парня Хушнуд. Известно, что он имеет судимость за "причинение лёгкого вреда здоровью" другой школьнице.

По словам коллег подозреваемого, на работе никто и не думал, что тот способен на преступление, поскольку казался им совершенно другим человеком. Также, по словам соседки погибшей, убийца нередко угрожал девушке, хотя та неоднократно пыталась от него уйти.

"Какие угрозы? "Принесу твою отрубленную голову к квартире, к ногам твоих родителей положу". Вот такое говорил", — рассказала женщина.