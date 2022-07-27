Власти Запорожья понизили стоимость бензина до 55 рублей за литр

Власти освобождённой территории Запорожской области снизили налоговую ставку для продавцов топлива с 10 до 2%, литр бензина АИ-92 подешевел до 55 рублей. Об этом в телеграм-канале сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области снижены цены на бензин. Теперь 92-й бензин будет стоить 55 рублей, 95-й — 59 рублей, дизельное топливо — 65 рублей, газ — 27 рублей", — заявил Балицкий.

Также была максимально снижена налоговая нагрузка для продавцов топлива с 10 до 2%, теперь планируется зарегистрировать все автозаправки региона, добавил глава администрации. Он также уточнил, что создана лаборатория по контролю за качеством нефтепродуктов, которые продаются в Запорожской области. Уровень качества топлива и цены будут контролировать выездные группы.

"Если цена будет превышать или качество не соответствовать, такие заправки будут закрываться моим распоряжением в один день", — заключил Балицкий.