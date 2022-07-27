Турция "отобрала" у Греции российских туристов

Ведущий эксперт по туризму Майя Котляр рассказала, как отказ россиян от отдыха в Греции повлияет на положение дел в стране. По её словам, некоторый процент потерь уже забрали себе турецкие курорты.

"Сегодня из-за политической обстановки Афины не насчитывают 1,5 миллиона россиян, что составляет 6–10% общих потерь. Примечательно, что эти проценты на данный момент оседают в Турции, которая отобрала у Греции интерес россиян", — приводит её слова сетевое издание Yakutsk.ru.

Пару лет назад, до пандемии коронавируса, под лучами греческого солнышка грелись порядка 1,2–1,5 миллиона человек из разных стран. Сейчас — уже меньше, однако в этом году, считает Котляр, россияне и греки не станут разрывать туристические связи. Несмотря на то что путешественников из России просят воздержаться от поездок в Грецию, эксперт предполагает, что количество отдыхающих на курортах может составить десятки тысяч.

При этом Котляр уверена, что греческий турбизнес не пострадает даже в случае полного отказа россиян от отдыха в стране. По её словам, всё же основной турпоток состоит из приезжающих из Италии, Британии, Франции и Германии.