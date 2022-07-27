Трём городам России предрекли "знойный кошмар" из-за высокой плотности населения

Аномальная жара может привести к печальным последствиям, если крупные города продолжат расти. Об этом в беседе с изданием "Свободная пресса" заявил завкафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артём Павловский.

В минувшие выходные синоптики пообещали жителям Ленобласти "безоблачную и сухую погоду", но те её не дождались. Ливни также обрушились на Сочи, Краснодар и Туапсе. В то время как Москву в эти дни одолела жара в 34,1 градуса (что последний раз было зафиксировано в 1951 году).

Начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов отметил, что за лето на северо-западе страны было побито только два рекорда: 1 и 2 июля, когда температура превысила +32 градуса. А вот средняя температура по региону не изменилась, говорится в публикации.

Его коллега, заведующий кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артём Павловский добавил, что повышение температуры может привести к печальным последствиям, если крупные города продолжат расширяться.

"Всё это может негативно сказаться на жизнеспособности не только Петербурга, но и Москвы, а также Севастополя. Их отличают аномальная плотность населения, сосредоточенность всех отраслей экономики на ограниченном для этого пространстве. Помимо местных тенденций там уже заметны локальные климатические изменения, спровоцированные масштабными стройками. Последствия могут быть печальными", — заметил специалист.