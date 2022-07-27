Подмосковье намерено стать лидером по выращиванию тепличных овощей в России

Московская область за последние восемь лет почти в 20 раз увеличила объёмы по выращиванию тепличных овощей закрытого грунта, поднявшись с 36-го места на второе в этой области. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал премьер-министру Михаилу Мишустину на площадке одного из агрокультурных комплексов, передаёт телеканал "360".

По словам Воробьёва, в Подмосковье сейчас 170 гектаров теплиц, планируется их увеличение до 220, что позволит рассчитывать на вывод региона на первое место.

"Это очень важно для отдалённых территорий, потому что это огромное количество рабочих мест. Ребята ищут агрономов, технологов по всей России, приглашают из других стран", — отметил Воробьёв.

По его словам, Подмосковье реализовало десять крупных проектов по теплицам ещё в 2014 году, когда против России были приняты первые санкции, с тех пор увеличивая объёмы производства. Он также подчеркнул, что важно уделять внимание селекции и семеноводству.