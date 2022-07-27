МИД РФ пригрозил Киеву жёстким ответом в случае удара по России американскими РСЗО

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил о серьёзнейших последствиях в случае, если Киев решит использовать РСЗО США или другие дальнобойные орудия НАТО по территории России.

"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьёзные", — заявил он на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, призвав прислушаться к фактам, которые озвучивает Россия.

Гаврилов заявил, что Великобритания, Канада и ЕС под руководством американских властей "восемь лет готовили Украину к войне" с Россией. А также добавил, что Россия может перейти к жёстким ответным действиям, если не прекратится наращивание поставок западного вооружения для ВСУ. По его словам, тактико-технические характеристики такого оружия создают угрозы для россиян.

"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", — заключил дипломат.