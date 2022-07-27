МИД РФ пригрозил Киеву жёстким ответом в случае удара по России американскими РСЗО
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предупредил о серьёзнейших последствиях в случае, если Киев решит использовать РСЗО США или другие дальнобойные орудия НАТО по территории России.
"Коллеги, не дайте заокеанским хозяевам притупить вашу бдительность: если ВСУ применит американские РСЗО или другие натовские дальнобойные орудия против российской территории, последствия будут более чем серьёзные", — заявил он на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности, призвав прислушаться к фактам, которые озвучивает Россия.
Гаврилов заявил, что Великобритания, Канада и ЕС под руководством американских властей "восемь лет готовили Украину к войне" с Россией. А также добавил, что Россия может перейти к жёстким ответным действиям, если не прекратится наращивание поставок западного вооружения для ВСУ. По его словам, тактико-технические характеристики такого оружия создают угрозы для россиян.
"В этих условиях мы будем отодвигать неонацистов от своих границ пропорционально дальности действия применяемых Киевом ракетных комплексов. А там посмотрим", — заключил дипломат.
Кстати, ранее военный эксперт объяснил, почему поставки Киеву систем РСЗО не переломят ход СВО. По его словам, Запад продолжит поставлять военную помощь Украине, пока Россия "не очистит всю страну от бандеровцев". Ведь задача США — заработать на поставках вооружения. А Незалежная или то, что от неё останется, будет расплачиваться за это долгие десятилетия.
ТАСС / EPA / TOMS KALNINS