Эксперт допустил возможность создания ЗРК для борьбы с HIMARS

Для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня типа HIMARS нужен специализированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК). Так считает военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Он отметил, что специальная военная операция России на Украине показала необходимость разработки систем типа израильского комплекса ПРО "Железный купол".

"Заказчик может посчитать целесообразным заказать разработку нового специализированного зенитного ракетного комплекса типа израильского "Железного купола", но с более высокими ТТХ для отражения массированного удара ракетами реактивных систем залпового огня, например, таких как американская РСЗО HIMARS", — сказал Коротченко РИА "Новости".

В новом комплексе, по мнению эксперта, должно быть много готовых к немедленному пуску недорогих зенитных ракет, больше, чем у современных ЗРК. Также комплексу нужно большее количество целевых каналов для одновременного сопровождения и обстрела целей. А ещё нужно добиться минимального времени реакции от обнаружения до поражения. При этом, напомнил специалист, надо понимать, что "Железный купол" — это объектовый комплекс ПРО.

"С учётом опыта современных конфликтов и спецоперации может быть принято целесообразным в интересах российских вооружённых сил создавать специализированный высокомобильный комплекс войсковой ПВО, например, на базе весьма эффективного автономного боевого модуля "Тор-М2", — отметил собеседник агентства.

Специалисты Ижевского электромеханического завода "Купол" разрабатывают новую версию ЗРК "Тор", которая получит вдвое больше ракет, рассказал ранее помощник гендиректора предприятия Вячеслав Карташов в эфире программы "Военная приёмка".