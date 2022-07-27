Турчак: Спустя 78 лет Россия снова сражается с нацистами, и победа будет за нами

Вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вместе с послом РФ в Белоруссии, председателем Высшего совета партии Борисом Грызловым и главой ДНР Денисом Пушилиным возложили цветы к Вечному огню в Бресте.









"С героической обороны Брестской крепости берёт свой отсчёт Великая Отечественная война. Гарнизон крепости целый месяц сдерживал превосходящие силы противника, сковав целую германскую дивизию. А знаменитые слова "я умираю, но не сдаюсь" на её стене до сих пор являются символом мужества и стойкости советских воинов", — написал он в телеграм-канале.

Турчак напомнил, что в эти дни отмечается 78-я годовщина освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков — города, который пробыл в оккупации три года. За это время его население сократилось более чем наполовину, погибли десятки тысяч людей.

"Сегодня, спустя почти 80 лет, мы снова сражаемся с нацистами. И, как и в те роковые годы, враг будет разбит, Победа будет за нами!" — добавил он.