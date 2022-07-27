"Свято место пусто не бывает": Лоза прокомментировал отмену тура Little Big по России тремя поговорками

Российский музыкант Юрий Лоза не смог остаться в стороне и и умолчать по поводу отмены концертных туров группы Little Big по России. Так, в беседе с телеканалом "360" певец подобрал три народные пословицы, которые, по его мнению, наиболее точно описывают ситуацию.

Он отметил, что группа никогда не была русской, ведь их песни написаны на английском языке, а также счёл их уход с российской эстрады даже чем-то положительным. Композитор заявил, что российские слушатели на самом деле ничего не потеряют, и привёл соответствующие поговорки.

"Баба с возу — кобыле легче — есть такая поговорка в России. И всё. С глаз долой — из сердца вон — есть такая старая поговорка. Народ им всем давным-давно уже всё сказал", — заявил артист.

При этом Лоза не увидел в их уходе ничего страшного, отметив, что на российской сцене ещё куча талантливых ребят. Он добавил, что "свято место пусто не бывает" и другие звёзды с лёгкостью смогут заменить Little Big.