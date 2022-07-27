Оскандалившаяся отъездом из России группа Little Big отменила тур по стране

Панк-рейв-группа Little Big отменила гастрольный тур по России. Некоторое время назад участники коллектива оскандалились, когда стало известно об их бегстве из РФ в США. Тур We are Little Big был заявлен ещё в 2021-м, концерты должны были пройти с 27 августа по 10 декабря. Причём ещё три дня назад ничего не предвещало отмены выступлений , об этом свидетельствовали данные онлайн-площадок по продаже билетов. Вот что сказано в заявлении Ильи Прусикина, Софьи Таюрской и компании:

Что примечательно, бежавшие из России музыканты попытались себя обелить словами о любви к поклонникам и Родине. И добавили, что билеты на отменённые концерты Little Big можно вернуть по месту приобретения. Ранее в беседе с Лайфом Дана Борисова назвала подлым поступком отъезд Little Big из РФ. Телеведущая обратила внимание на то, что в течение четырёх месяцев с начала проводимой Россией спецоперации на Украине участники группы присматривались, на какую сторону им встать, а затем "сняли не пойми что" и уехали из нашей страны.