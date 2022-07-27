Крокодилы или орёл?: Взрывающая мозг оптическая иллюзия покажет, что скрывает ваше прошлое

Пользователь TikTok с ником CharlesMeriot показал эту иллюзию в 15-секундном ролике. Как и другие оптические "обманки", она сбивает мозг с толку с помощью цвета и формы. Зелёно-жёлтое изображение, представленное тиктокером, можно воспринять по-разному.

Оптическая иллюзия с крокодилами и орлом. Изображение © jagranjosh.com

Одни увидят пару крокодилов, повернувшихся друг к другу и словно готовых поцеловаться, а другие — орла в полёте.

Если сначала вы увидели крокодилов, это означает, что у вас агрессивный характер, но прямо сейчас вы ищете отношений. А если увидели орла, это говорит о вашей горделивости и готовности пойти по головам в случае необходимости Charles Meriot

Хотя исследований на тему аналитической ценности таких иллюзий всё ещё недостаточно, по некоторым данным, они действительно могут раскрывать внутренние механизмы работы мозга. Эксперты из компании Clear Eyes, выпускающей средства по уходу за глазами, напоминают, что именно мозг в итоге создаёт ту картинку, которую мы воспринимаем как увиденное нами изображение.

"Уткозаяц". Изображение © Wikimedia Commons

В последнее время специалисты сходятся во мнении, что на итоговый результат также влияет предыдущий опыт человека. То есть мы интерпретируем увиденное так, как нам подсказывает прошлое. Мозг как бы воссоздаёт ту или иную картинку на основе воспоминаний, хранящихся в нём.

Оптическая иллюзия "Ваза / лица". Изображение © Wikimedia Commons