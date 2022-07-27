Растолстевший до 270 кг Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости

"Это не будет похоже на то, что вы видели раньше. Это действительно всё, что я могу вам сказать… Гардероб и костюм были обширными, цельными, громоздкими. Это, конечно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что эта картина произведёт неизгладимое впечатление"

Брендан Фрейзер Актёр театра и кино