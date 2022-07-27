Растолстевший до 270 кг Брендан Фрейзер изменился до неузнаваемости
В актёре не осталось буквально ничего от сексуального Джорджа из джунглей. Теперь Фрейзер невообразимых размеров, и всё ради новой роли в фильме "Кит" Даррена Аронофски.
Американская развлекательная компания A24 показала первый кадр из фильма "Кит" режиссёра Даррена Аронофски. Главные роли в картине, премьера которой состоится на 79-м Венецианском кинофестивале, сыграли Брендан Фрейзер, Хонг Чау и Сейди Синк. Первый и удивил поклонников: некогда секс-символ, известный по ролям в "Джордже из джунглей" и "Мумии", теперь толстяк, каких ещё поискать.
В "Ките" Фрейзер играет Чарли — мужчину средних лет, вес которого явно зашкаливает (600 фунтов, или 272 кг). Чарли, оставивший семью ради любовных приключений, отчаянно пытается наладить связь с дочкой-подростком. В какой-то момент из-за чувства вины герой Фрейзера начинает переедать.
Брендан Фрейзер растолстел до 270 кг ради роли в фильме "Кит". Фото © Twitter / A24
"Это не будет похоже на то, что вы видели раньше. Это действительно всё, что я могу вам сказать… Гардероб и костюм были обширными, цельными, громоздкими. Это, конечно, далеко от всего, что я когда-либо делал, но не буду скромничать… Я знаю, что эта картина произведёт неизгладимое впечатление"
А вот как Фрейзер выглядел в 90-х, когда снимался в "Джордже из джунглей". Подтянутое тело, мощные руки, роскошная грива и лицо секс-символа.
А вот как Фрейзер выглядел в молодости, когда был секс-символом. Кадр © "Джордж из джунглей". Режиссёр Сэм Уайзман, сценаристы Дэна Олсен, Одри Уэллс, Джей Уорд / "Кинопоиск"
Кстати, Брендан и раньше шокировал поклонников внешним видом. Так, год назад на красной дорожке нью-йоркского кинофестиваля Tribeca Film Festival он выглядел как типичный батя на семейном торжестве. А до этого удивил пивным пузом, показав не лучшую форму. К слову, жизнь Фрейзера не назовёшь лёгкой: своё дело сделали домогательства Филипа Берка, бывшего президента Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая организует "Золотой глобус", и громкий развод с женой.
Jim Spellman/WireImage / Daniel Zuchnik/WireImage