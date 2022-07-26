6 женских привычек, убивающих фигуру и здоровье
Наверняка вы часто задавались вопросом, почему набрали немного лишнего веса, хотя не налегали на сладкое и не ночевали у холодильника. Всё дело — в привычках, которые мы порой даже не замечаем.
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Смотришь на идеальные тела знаменитостей и стройняшек в спортзалах, и приходит осознание, что погоня за идеальной фигурой давно стала чем-то вроде образа жизни. Вечно худеющие и прожигающие часы за упражнениями фитоняшки всегда красивы и стройны. А мы, обычные люди, хоть и стараемся умеренно питаться, не есть после 19, всё ещё не подогнали тела под идеальные параметры. Почему? Оказалось, есть неочевидные привычки, убивающие фигуру и здоровье. И почти все неспортивные дамы грешат этими ошибками. Рассказываем подробнее.
6. Привычка пить мало воды
Многие ошибочно думают, что жидкость из напитков точно так же восполняет водный баланс в организме, как и простая вода. Но это не так. Фото © Unsplash
Вспомните, какое количество воды вы употребляете каждый день в чистом виде? Многие ошибочно думают, что жидкость в кофе, чае или других напитках тоже восполняет водный баланс в организме, но это не так. Отсюда появляются отёки и обезвоживание, соответственно, ни о каких стройных формах речи идти не может. Лучший вариант это исправить: выпивайте стакан тёплой воды сразу после пробуждения и один–два до или во время приёма пищи.
5. Привычка мало спать
Отсутствие регулярного сна минимум в 7–8 часов крайне негативно сказывается на организме. Фото © Shutterstock
Городская жизнь заставляет нас быть сверхпродуктивными, часто жертвовать отдыхом и сном, чтобы успевать доделывать какие-то неотложные дела или отдыхать после работы. Вот только отсутствие регулярного сна минимум в 7–8 часов крайне негативно сказывается на организме. Вы же помните, что именно во сне происходит выработка гормонов молодости? Отличным решением для качественного сна станет соблюдение режима. Чтобы организм привык пробуждаться и засыпать в одно и то же время, включая выработку гормонов по расписанию.
4. Привычка ходить в магазин без списка продуктов
Привычка ходить в магазин без списка продуктов толкает нас на покупку спонтанных и вредных вещей. Фото © Shutterstock
Казалось бы, а что плохого в том, чтобы заскочить на обратном пути с работы в продуктовый и купить что-то на ужин? Оказалось, что эта вредная привычка толкает нас на спонтанные приобретения. В зависимости от настроения или желаний вы можете сделать выбор в пользу вредных блюд или продуктов, чтобы лишний раз себя порадовать. Фастфуд, сладости или закуски обязательно негативно скажутся на фигуре. К тому же есть риск переплатить за такую стихийность действия. А если пойти в магазин со списком, и времени меньше потратишь, и снизишь вероятность покупки ненужных и вредных вещей.
3. Привычка отвлекаться во время еды
Одна из самых опасных для фигуры привычек, которой страдают практически все, — отвлекаться во время еды. Фото © Shutterstock
Одна из самых опасных для фигуры привычек, которой страдают практически все, — отвлекаться во время еды. Кто из нас не пытался перекусить на скорую руку, жертвуя временем на обед и попутно занимаясь какими-то мелкими делами? На самом же деле такое поведение заставляет есть гораздо чаще. Мозг не успевает запомнить приём пищи, поэтому совсем скоро после обеда снова начинает хотеться есть. А это уже грозит лишними килограммами. Старайтесь всё-таки отвлекаться от дел и выделять хотя бы 30 минут на обед, чтобы полноценно прочувствовать вкус и запах блюда и насытиться им.
2. Привычка есть недостаточное количество овощей и фруктов
Отсутствие или недостаточное количество витаминов и растительной пищи в рационе негативно сказывается на здоровье. Фото © Shutterstock
Витамины нужны организму в любое время года, а их отсутствие или недостаточное количество, конечно, негативно скажутся на вашем здоровье. Растительная пища в идеале должна составлять половину рациона, если хотите сохранить молодость и красоту тела. Старайтесь употреблять фрукты и овощи на регулярной основе как сырыми, так и термически обработанными. В первой половине дня отдавайте предпочтение фруктам, а вечером — овощам.
1. Привычка сильно ограничивать себя в разнообразии еды во время диеты
Диета и изменение рациона являются сильным стрессом для организма, а самая распространённая вредная привычка — резкое ограничение в питании. Фото © Shutterstock
Классическая тактика женщины, которой не нравится собственное отражение в зеркале, — сесть на диету и резко ограничить себя в продуктах, оставив минимум позволенного. На самом деле, такое кардинальное изменение рациона — сильный стресс для организма. А исключение большей части привычных продуктов лишь его увеличивает. Из-за этого часто происходят гормональные сбои либо же вес просто стоит на месте, потому что организм переходит в режим экономии, стараясь запастись всем впрок. Лучше постепенно уменьшайте количество вредной пищи, увеличивая объёмы овощей и белка. Подключите регулярные занятия спортом, избегайте перееданий — и вы заметите результат. Да и рисков сорваться будет меньше, потому что всегда сможете съесть то, что хотите. Только маленькую порцию.