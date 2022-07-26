6 женских привычек, убивающих фигуру и здоровье

Смотришь на идеальные тела знаменитостей и стройняшек в спортзалах, и приходит осознание, что погоня за идеальной фигурой давно стала чем-то вроде образа жизни. Вечно худеющие и прожигающие часы за упражнениями фитоняшки всегда красивы и стройны. А мы, обычные люди, хоть и стараемся умеренно питаться, не есть после 19, всё ещё не подогнали тела под идеальные параметры. Почему? Оказалось, есть неочевидные привычки, убивающие фигуру и здоровье. И почти все неспортивные дамы грешат этими ошибками. Рассказываем подробнее.

6. Привычка пить мало воды

Многие ошибочно думают, что жидкость из напитков точно так же восполняет водный баланс в организме, как и простая вода. Но это не так. Фото © Unsplash

Вспомните, какое количество воды вы употребляете каждый день в чистом виде? Многие ошибочно думают, что жидкость в кофе, чае или других напитках тоже восполняет водный баланс в организме, но это не так. Отсюда появляются отёки и обезвоживание, соответственно, ни о каких стройных формах речи идти не может. Лучший вариант это исправить: выпивайте стакан тёплой воды сразу после пробуждения и один–два до или во время приёма пищи.

5. Привычка мало спать

Отсутствие регулярного сна минимум в 7–8 часов крайне негативно сказывается на организме. Фото © Shutterstock

Городская жизнь заставляет нас быть сверхпродуктивными, часто жертвовать отдыхом и сном, чтобы успевать доделывать какие-то неотложные дела или отдыхать после работы. Вот только отсутствие регулярного сна минимум в 7–8 часов крайне негативно сказывается на организме. Вы же помните, что именно во сне происходит выработка гормонов молодости? Отличным решением для качественного сна станет соблюдение режима. Чтобы организм привык пробуждаться и засыпать в одно и то же время, включая выработку гормонов по расписанию.

4. Привычка ходить в магазин без списка продуктов

Привычка ходить в магазин без списка продуктов толкает нас на покупку спонтанных и вредных вещей. Фото © Shutterstock

Казалось бы, а что плохого в том, чтобы заскочить на обратном пути с работы в продуктовый и купить что-то на ужин? Оказалось, что эта вредная привычка толкает нас на спонтанные приобретения. В зависимости от настроения или желаний вы можете сделать выбор в пользу вредных блюд или продуктов, чтобы лишний раз себя порадовать. Фастфуд, сладости или закуски обязательно негативно скажутся на фигуре. К тому же есть риск переплатить за такую стихийность действия. А если пойти в магазин со списком, и времени меньше потратишь, и снизишь вероятность покупки ненужных и вредных вещей.

3. Привычка отвлекаться во время еды

Одна из самых опасных для фигуры привычек, которой страдают практически все, — отвлекаться во время еды. Фото © Shutterstock

Одна из самых опасных для фигуры привычек, которой страдают практически все, — отвлекаться во время еды. Кто из нас не пытался перекусить на скорую руку, жертвуя временем на обед и попутно занимаясь какими-то мелкими делами? На самом же деле такое поведение заставляет есть гораздо чаще. Мозг не успевает запомнить приём пищи, поэтому совсем скоро после обеда снова начинает хотеться есть. А это уже грозит лишними килограммами. Старайтесь всё-таки отвлекаться от дел и выделять хотя бы 30 минут на обед, чтобы полноценно прочувствовать вкус и запах блюда и насытиться им.

2. Привычка есть недостаточное количество овощей и фруктов

Отсутствие или недостаточное количество витаминов и растительной пищи в рационе негативно сказывается на здоровье. Фото © Shutterstock

Витамины нужны организму в любое время года, а их отсутствие или недостаточное количество, конечно, негативно скажутся на вашем здоровье. Растительная пища в идеале должна составлять половину рациона, если хотите сохранить молодость и красоту тела. Старайтесь употреблять фрукты и овощи на регулярной основе как сырыми, так и термически обработанными. В первой половине дня отдавайте предпочтение фруктам, а вечером — овощам.

1. Привычка сильно ограничивать себя в разнообразии еды во время диеты

Диета и изменение рациона являются сильным стрессом для организма, а самая распространённая вредная привычка — резкое ограничение в питании. Фото © Shutterstock