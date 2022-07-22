5 популярных советских привычек, которые помогут быстро и легко похудеть

Примерно до 70-х годов прошлого века наши женщины особо не думали на тему идеальности фигуры или соответствия каким-то стандартам красоты. Послевоенное время дало о себе знать: болезненно худые девушки не могли бы помочь стране оправиться от Великой Отечественной, держать на себе быт, выхаживать большое число детей. Женщин коренастых, упитанных воспринимали нормально. К тому же пережившие войну и голод граждане не задумывались о последствиях переедания или неправильного питания, да и некогда было о них размышлять. На диету в те времена садились в основном только по медицинским показаниям.

И только с приходом 70-х выражение "советская диета" вышло за рамки медицинских кругов. Именно тогда началось переосмысление канонов женской красоты. Восхищённые взгляды ловили не спортивные и мощные, сильные физически дамы, а стройные и хрупкие барышни, например, актрисы театра и кино. Насмотревшись, советские женщины начали бороться с избыточным весом разными способами, включая спорт и ограничения в еде. Самые популярные советские диеты и здоровые привычки сегодня и вспомним.

Знаменитая "Кремлёвская диета"

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Невероятно популярная диета, которой пользовались советские женщины, желающие похудеть. О ней в начале нулевых массово узнали благодаря рассказу журналиста Евгения Черных, а возникновение такого режима питания до сих пор окутано ореолом тайны. "Кремлёвскую диету" называли очковой — за то, что приходилось вести подсчёт единиц: всем продуктам присваивались условные единицы в расчёте на 100 граммов. Была даже целая методика, по которой можно было расписать план действий и получить желаемый результат. Например, для поддержания фигуры необходимо было в день питаться на 60 единиц, если хочешь похудеть — на 40 единиц, а если набрать массу — от 90.

Каков же принцип "Кремлёвской диеты", помимо подсчёта единиц? Желающим снизить вес предлагается ограничивать в значительном количестве употребление углеводов, питаться в основном белочными продуктами и жирами.

Советские граждане начинали день с гимнастики

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Некой попыткой советского правительства помочь населению быть в здоровой форме можно назвать утренние спортивные мероприятия. По радио и телевидению в СССР показывали гимнастику, призывая граждан не лениться и начинать день правильно. Самое удивительное, что советские люди исправно занимались. Кто-то — дома, кто-то выходил во двор. Даже на работе у большинства была так называемая пятиминутка — когда все отвлекались на небольшую зарядку. Ведь для похудения нужно совсем немного: дефицит калорий и спорт.

Голодание и разгрузочные дни

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Лечебное голодание применялось в 40-е советским психиатром Юрием Николаевым. Доктор отмечал положительный эффект такой "диеты" даже на особо буйных пациентах. Лечить пытался этим методом всё: от болей в желудке до бесплодия. Просочившаяся в массы информация заставила врачей в Союзе делать заявления о том, что без присмотра специалистов в домашних условиях голодная диета может быть опасна. Были даже печальные истории советских актрис, которые на голодании потеряли не только килограммы, но и здоровье.

Повторять печальный опыт красавиц с экрана простые женщины не захотели, поэтому выбрали щадящий метод похудения — разгрузочные дни. "Четверг — рыбный день" — знакомое выражение, не так ли? Некоторые девушки старались один или два раза в неделю пропускать завтрак, голодать днём или питаться только постными и лёгкими продуктами. Кто-то сидел на кефире, кто-то — на гречке, кто-то — на рыбе. Результат разгрузочных дней был великолепным: без особых усилий можно было легко контролировать вес.

Советская диета "Стол № 8"

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Советскую диету под названием "Стол № 8" разрабатывали в Институте питания Академии медицинских наук СССР. Только пройдя клинические испытания, доказавшие эффективность в снижении избыточного веса и отсутствие критических последствий для организма, диета вышла в массы. Всё-таки здоровье нации в Союзе было превыше всего. Эффективность такого режима питания впечатляла: без потери продуктивности и стресса для организма можно было за три недели скинуть до шести килограммов веса.

Суть же советской диеты "Стол № 8" достаточно проста: 5–6 приёмов пищи в день; отказ от быстрых углеводов и животных жиров, полуфабрикатов, сахара и пряностей; упор на повышенное количество пищевых волокон и белка. Также граждан настойчиво просили отказаться от приготовления еды методом жарки на масле и отдавать предпочтение варёным, тушёным и запечённым блюдам.

Монодиеты в СССР

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Модные монодиеты тоже пришли к нам из советского времени. Принцип их прост, поэтому и разновидностей много. Следует просто питаться одним продуктом несколько дней, тогда и начнётся активное снижение веса. Вот только такая советская диета была и остаётся опасной для здоровья. Длительно соблюдающие её люди рискуют оказаться в больнице.

Самой же эффективной и безопасной диетой времён Союза всё ещё можно считать "Стол № 8". "Кремлёвская" переродилась в дробное питание, а интервальное голодание и разгрузочные дни люди практикуют и сегодня.