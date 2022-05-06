Запрещённый спорт и подпольные тренировки: 7 шокирующих фактов о физкультуре в СССР

Как и в любую эпоху, во времена Советского Союза действовали определённые порядки и правила, а ещё были другие условия жизни. Задачи у руководства были иные. Например, "верхушка" СССР была озабочена здоровьем и спортивным воспитанием граждан. Те, кто постарше, наверняка помнят "пятиминутку бодрости" на работе, а те, кто помладше, сейчас удивятся, узнав, какой была физкультура в СССР.

Спортивная пропаганда

Советский плакат, пропагандировавший спорт и здоровый образ жизни. Фото © pravda-nn.ru

В здоровом теле здоровый дух, считал римский оратор Ювенал. Такого же мнения придерживались и представители власти в СССР, поэтому активно агитировали советских граждан заниматься спортом и не лениться. Спортивная пропаганда была везде: по телевизору, на радио, на плакатах, расклеенных на улицах или стенах в кабинетах начальства.

Помешательство на аэробике

Ведущими популярной "Ритмики" обычно становились знаменитые советские спортсмены. Кадр © YouTube / "Ритмика"

Советские домохозяйки очень любили заниматься аэробикой, которую после 1984 года стали крутить по каналам ТВ. Гимнастика под заводную музыку помогала быстро войти в ритм и повторять движения, а точёные фигуры ведущих служили отличной мотивацией. Первой и одной из самых популярных телепередач со спортивной аэробикой была "Ритмика". Вели её обычно известные спортсмены.

"Бодрая пятиминутка" на рабочих местах

Спортивная пятиминутка на производстве. Фото © wikireading.ru

Идеальный гражданин СССР должен был начинать утро с зарядки. Как пел Высоцкий: "Если вы в своей квартире — лягте на пол, три–четыре!" Но интересно и то, что на рабочих местах, например, на предприятиях и заводах или же у доярок, в обязательном порядке проводилась спортивная пятиминутка. Все бросали дела, чтобы на пять минут заняться гимнастикой и отвлечься от монотонной работы.

Почему карате было запрещено

Фото © ТАСС / Дик Рудольф

И хотя спортивная пропаганда была, не вся физкультура поощрялась. Были виды спорта, за которые могли посадить в тюрьму на реальный срок. За всем следила партия, в уставе были прописаны ограничения по выбору спортивного направления. Например, в 1978-м открылась Центральная школа карате, была основана Федерация карате СССР. Новый для Союза вид боевых искусств привлёк в спортивный зал тысячи желающих научиться. Однако советским властям такой интерес к японскому боевому искусству не понравился. Поэтому спустя время к статье 129 Уголовного кодекса был добавлен подпункт 129.1, "Незаконное обучение карате". Нарушителя могли оштрафовать на 300 либо 500 рублей или даже отправить в тюрьму на срок до двух лет. Запрет на обучение карате просуществовал с 1981-го по 1989-й.

Почему в СССР был запрещён бодибилдинг

Культурист Юрий Власов, 1960 год. Фото © Wikipedia

Ещё одна интересная история про запрещённый в СССР спорт — на этот раз бодибилдинг. Изначально культуризм — так этот спорт называли в 30-е годы, когда он только-только появился в Советском Союзе, — развивался неплохо. Пик его расцвета пришёлся на 1960-е, а в 1971 году в Северодвинске прошёл первый в СССР неофициальный чемпионат по культуризму. В 1972 году состоялся второй, но уже на следующий год культуризм в Союзе был официально запрещён. Удивительно, но советской власти очень не нравилась именно идея "качать железо". Поэтому чиновники попросили спортсменов заняться тяжёлой атлетикой, потому как, по мнению "верхушки СССР", бодибилдинг выбивался из концепции спортивной пропаганды, гражданам был подан плохой пример. И только спустя десять лет, в 1983 году, запрет на культуризм был снят.

Подпольные тренировки

Фото © ТАСС / Сергей Метелица

А пока люди не могли заниматься некоторыми видами спорта легально, приходилось уходить в подполье. Случалось, что во дворе жилого дома просто не оказывалось спортплощадки, куда культуристы и спортсмены могли бы прийти и позаниматься. В таком случае "качалку" оборудовали на первых этажах или в подвалах жилых домов и продолжали наращивать мышцы.

Спартакиада как замена Олимпиаде

Открытие спортивного мероприятия на стадионе во время Олимпийских игр в Москве. Фото © ТАСС / Юрий Бармин, Михаил Чумин