Где искали любовь и как назначали свидания в СССР
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Сегодня приложения для знакомств сильно упрощают нам жизнь. А вот во времена Советского Союза одиноким сердцам найти вторую половинку было сложнее. Тогда, чтобы найти любовь, использовали эти методы.
Обложка © ТАСС / Юрий Белинский
Даже когда и в помине не было умных смартфонов, приложений и сайтов для знакомств, люди всё равно как-то встречались, знакомились и назначали свидания. Давайте окунёмся в ностальгию и вспомним, а где и как во времена СССР одинокие люди находили себе пару.
Вместо клубов одиночки ходили знакомиться на дискотеки
Да, советские люди тоже любили развлекаться. Почему нет? Сходить на дискотеку в субботу вечером — значит, попытать удачу и, может быть, найти там вторую половинку. А ещё в парках очень часто устраивали танцевальные вечера. На них можно было не только отточить навыки, но и познакомиться с интересными людьми. Выбор в пользу таких встреч на природе делали многие одинокие люди, желающие влюбиться, потому как развлечение было бесплатным.
Дискотеки или вечера танцев в местном парке были очень популярным способом найти любовь или начать с кем-то романтические отношения. Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский. Сценарий: Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"
Если же вспоминать именно дискотеки в СССР, их устраивали в домах культуры, в фойе кинотеатров или спортзалах. Такой досуг и способ знакомства с потенциальными вторыми половинками обожала советская молодёжь. Кстати, первыми приходили свободные девушки: они выстраивались у стенки и ждали, пока смелый кавалер позовёт на танец. Что только ни танцевали: и рок-н-ролл, и твист, и буги-вуги.
Вместо анкеты в "Тиндере" давали объявления в газету
Вместо анкеты в Tinder советские люди давали объявления о желании познакомиться или найти вторую половинку в газету. Фото © Pexels
Звучит очень романтично, не правда ли? Во времена Советского Союза никаких сайтов знакомств не было. Что уж говорить, мобильных телефонов тогда тоже не было. Но люди, как и во все времена, хотели общаться и строить отношения. Поэтому вместо социальных сетей выступали газеты. В них по такому же принципу, что и сейчас в приложениях для знакомств, давали объявления те, кто хотел с кем-нибудь познакомиться. Одинокие сердца искали любви, поэтому помимо перечисления своих лучших качеств рассказывали про рост, вес, увлечения, место работы или просто профессию. Некоторые советские любовники могли ещё написать пожелания к характеру будущей второй половинки или даже выкатить целый список требований.
Вместо сватовства ходили знакомиться к друзьям
Какой самый простой способ познакомиться мог быть у одинокого человека в СССР? Поспрашивать друзей, а нет ли у них одиноких приятелей. Те выступали буквально в роли свах. Устраивались званые вечера, на которые люди шли именно с целью встретиться со второй половинкой.
Ещё одним популярным способом познакомиться с людьми и найти потенциальную любовь был поход в гости к друзьям. Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский. Сценарий: Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"
Такие посиделки организовывали часто: с собой гости приносили настольные игры, любимые книги и, конечно же, гитару. Молодёжь пела песни, обсуждала интересы и знакомилась. И после такого похода к друзьям некоторые влюблялись и начинали романтические отношения.
Служебные командировки были отличным вариантом для знакомства, как и курорты
Люди в СССР были всегда открыты к новым знакомствам. Они были дружелюбнее и менее закомплексованными, чем сегодняшняя молодёжь. Поэтому, будь то командировка по работе или долгожданный отдых летом на курорте, советские люди подсознательно искали способ познакомиться со второй половинкой. Причём относились к таким знакомствам, например на пляже или в санатории, достаточно серьёзно. Тогда это не считалось интрижкой на пару недель, чтобы после разъехаться и вернуться домой к жене. В СССР такие знакомства часто потом заканчивались либо серьёзными отношениями, либо браком.