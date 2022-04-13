Где искали любовь и как назначали свидания в СССР

Даже когда и в помине не было умных смартфонов, приложений и сайтов для знакомств, люди всё равно как-то встречались, знакомились и назначали свидания. Давайте окунёмся в ностальгию и вспомним, а где и как во времена СССР одинокие люди находили себе пару.

Вместо клубов одиночки ходили знакомиться на дискотеки

Да, советские люди тоже любили развлекаться. Почему нет? Сходить на дискотеку в субботу вечером — значит, попытать удачу и, может быть, найти там вторую половинку. А ещё в парках очень часто устраивали танцевальные вечера. На них можно было не только отточить навыки, но и познакомиться с интересными людьми. Выбор в пользу таких встреч на природе делали многие одинокие люди, желающие влюбиться, потому как развлечение было бесплатным.

Дискотеки или вечера танцев в местном парке были очень популярным способом найти любовь или начать с кем-то романтические отношения. Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский. Сценарий: Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"

Если же вспоминать именно дискотеки в СССР, их устраивали в домах культуры, в фойе кинотеатров или спортзалах. Такой досуг и способ знакомства с потенциальными вторыми половинками обожала советская молодёжь. Кстати, первыми приходили свободные девушки: они выстраивались у стенки и ждали, пока смелый кавалер позовёт на танец. Что только ни танцевали: и рок-н-ролл, и твист, и буги-вуги.

Вместо анкеты в "Тиндере" давали объявления в газету

Вместо анкеты в Tinder советские люди давали объявления о желании познакомиться или найти вторую половинку в газету. Фото © Pexels

Звучит очень романтично, не правда ли? Во времена Советского Союза никаких сайтов знакомств не было. Что уж говорить, мобильных телефонов тогда тоже не было. Но люди, как и во все времена, хотели общаться и строить отношения. Поэтому вместо социальных сетей выступали газеты. В них по такому же принципу, что и сейчас в приложениях для знакомств, давали объявления те, кто хотел с кем-нибудь познакомиться. Одинокие сердца искали любви, поэтому помимо перечисления своих лучших качеств рассказывали про рост, вес, увлечения, место работы или просто профессию. Некоторые советские любовники могли ещё написать пожелания к характеру будущей второй половинки или даже выкатить целый список требований.

Вместо сватовства ходили знакомиться к друзьям

Какой самый простой способ познакомиться мог быть у одинокого человека в СССР? Поспрашивать друзей, а нет ли у них одиноких приятелей. Те выступали буквально в роли свах. Устраивались званые вечера, на которые люди шли именно с целью встретиться со второй половинкой.

Ещё одним популярным способом познакомиться с людьми и найти потенциальную любовь был поход в гости к друзьям. Кадр © "Стиляги". Режиссёр Валерий Тодоровский. Сценарий: Юрий Коротков, Валерий Тодоровский, Евгений Маргулис / "Кинопоиск"

Такие посиделки организовывали часто: с собой гости приносили настольные игры, любимые книги и, конечно же, гитару. Молодёжь пела песни, обсуждала интересы и знакомилась. И после такого похода к друзьям некоторые влюблялись и начинали романтические отношения.

Служебные командировки были отличным вариантом для знакомства, как и курорты