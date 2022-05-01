7 секретов со съёмок любимых советских фильмов, о которых вы и не догадывались

"Полосатый рейс"

Незапланированное появление тигра рядом с Леоновым. Кадр © "Полосатый рейс". Режиссёр: Владимир Фетин. Сценарий: Алексей Каплер, Виктор Конецкий / "Кинопоиск"

Прекрасное советское кино, в котором снимались настоящие тигры. Поэтому совсем не странно, что многие актёры страшились совместных с ними сцен. Забавный, но страшный случай на съёмках произошёл с Евгением Леоновым, который панически боялся этих прекрасных больших кошек. Именно ему по роли приходилось достаточно часто общаться в кадре с тиграми. Помните эпизод, в котором актёр сидел в ванне с пеной, а к нему подошёл полосатый красавец? Расскажем небольшую историю о том, как снимали именно этот момент.

Евгений Леонов поставил условие, что согласится на такое, только при условии, что его и животное будет разделять большое пуленепробиваемое стекло. Режиссёр Владимир Фетин согласился, Леонов полез в ванну и принялся намыливать лицо и тело. Вот только стекло бликовало в кадре, что портило картинку. Поэтому, пока актёр был увлечён делом, ненужный элемент тихо убрали и запустили тигра в комнату… Не ожидавший встретиться так близко с большой кошкой артист в панике выпрыгнул из воды и убежал. А режиссёру настолько понравилась правдоподобная реакция, что именно этот эпизод и оставили в фильме.

"Кин-дза-дза!"

Космический корабль "Пепелац". Кадр © "Кин-дза-дза!". Режиссёр: Георгий Данелия. Сценарий: Георгий Данелия, Реваз Габриадзе / "Кинопоиск"

Ещё один популярный фильм времён СССР — "Кин-дза-дза!" с Евгением Леоновым в роли Уэфа. Знаменитое "Ку" после него стали использовать как приветствие, некоторые и до сих пор так здороваются с друзьями. А вы никогда не задумывались, из чего был сделан космический корабль "Пепелац"? На самом деле это была обрезанная хвостовая часть самолёта, покрытая отфактуренным под ржавчину пенополиуретаном.

"12 стульев"

Знаменитые стулья мебельщика Гамбса. Кадр © "Двенадцать стульев". Режиссёр: Леонид Гайдай. Сценарий: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф / "Кинопоиск"

Не только великолепная актёрская игра Андрея Миронова прославила фильм "Двенадцать стульев", но и сами стулья. Для этой кинокартины режиссёр Леонид Гайдай хотел в кадре видеть исключительно предметы интерьера от знаменитого мебельщика Гамбса. Которые, к сожалению, никак и нигде не мог найти. Оригинал оказался у одной-единственной женщины, которая наотрез отказалась продавать режиссёру любимую мебель. Но пошла на уступку и позволила стул сфотографировать со всех сторон. Эти снимки послужили чертежами для мебельщиков, которые потом на заказ для Гайдая изготовили 12 копий стульев Гамбса. Уцелевшие после съёмок предметы интерьера Леонид Гайдай, кстати, выкупил у киностудии в личное пользование.

"Через тернии к звёздам"

Актёр плавает в воде, чтобы изобразить полёт в невесомости. Кадр © "Через тернии к звёздам". Режиссёры: Ричард Викторов, Николай Викторов. Сценарий: Кир Булычёв, Ричард Викторов / "Кинопоиск"

Научно-фантастический фильм из СССР, который покорил зрителей не только сюжетом, но и сложным исполнением некоторых сцен. Например, эпизод, в котором главный герой летал в невесомости, снимали на самом деле в бассейне. Вместо скафандра астронавтов использовали акваланг, а трубку с воздухом прикрепляли к ногам, чтобы в кадр не попадали пузырьки. Второй интересный момент со съёмок картины "Через тернии к звёздам" — что именно изображало зловещую инопланетную биомассу, пугавшую с экранов зрителей. На деле это было тесто и пожарная пена, которую шевелили плавающие в плотной массе аквалангисты.

"Джентльмены удачи"

Главные герои сидят в пахучей жиже из хлебной закваски и лука. Кадр © "Джентльмены удачи". Режиссёр: Александр Серый. Сценарий: Георгий Данелия, Виктория Токарева / "Кинопоиск"

И ещё немного про жижу. Вспомните эпизод, в котором главные герои "Джентльменов удачи" едут в бетономешалке. Как думаете, в чём конкретно плавали актёры? Разумеется, не в настоящем бетоне, иначе пришлось бы искать замену при каждом неудачном дубле. Режиссёр Александр Серый придумал гениальное решение: смешал подкрашенную зелёным хлебную закваску и луковую эссенцию. Получилось правдоподобно, правда, артистам потом по несколько часов приходилось отмываться и избавляться от следов вонючей массы.

"Бриллиантовая рука"

Юрий Никулин и Андрей Миронов с творогом на лице. Кадр © "Бриллиантовая рука". Режиссёр: Леонид Гайдай. Сценарий: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / "Кинопоиск"

Все помнят знаменитую фразу "Дитя́м — мороженое, бабе — цветы!" из "Бриллиантовой руки". Но многие ли из вас знают, что в последующих кадрах никакого мороженого уже не было. В сцене, где в Андрея Миронова от ребёнка прилетает якобы эскимо, на самом деле использовался творог. Режиссёру больше нравилось, как этот продукт прилипал к лицу актёра, да и таял не так быстро. Чтобы найти самый удачный дубль, Леонид Гайдай попросил кидать в Миронова творогом целых восемь раз.

"Гусарская баллада"

Снег из опилок и мела. Кадр © "Гусарская баллада". Режиссёр: Эльдар Рязанов. Сценарий: Александр Гладков, Эльдар Рязанов / "Кинопоиск"