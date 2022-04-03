5 советских фильмов, порадовавших зрителей обнажёнкой
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В СССР секса не было, это все знают. Ну а цензура крайне жёстко блокировала даже намёки на эротику в кино. Но в некоторые советские фильмы режиссёрам чудом удалось вставить несколько горячих эпизодов.
Обложка. Кадр © "Маленькая Вера". Режиссер Василий Пичул сценарист Марии Хмелик
Во времена Советского Союза на экраны не могло попасть ничего "запретного". Всё строго с одобрения верхушки. Особенно жёсткими были ограничения, касающиеся фильмов. В СССР было несколько табу, одним из которых являлась тема секса. Однако режиссёры этих картин смогли каким-то магическим образом сделать так, чтобы в их работах зрители увидели горячие и даже эротические сцены.
"Романс о влюблённых" (1974) режиссёра Андрея Кончаловского
Кадр © "Романс о влюблённых". Режиссёр Андрей Кончаловский, сценарист Евгений Григорьев
В этом советском фильме режиссёр придумал и показал очень интересный ход: в зависимости от степени яркости чувств героев краски на экране тоже были то более насыщенными, то менее, в некоторых эпизодах кино и вовсе становилось почти чёрно-белым. Именно в "Романсе о влюблённых" зрители могли увидеть главную героиню на пляже, которая ходила в расстёгнутой рубашке и без белья. Интересно, сколько советских мужчин пересматривали фильм ради этой сцены.
"Бриллиантовая рука" (1969) режиссёра Леонида Гайдая
Кадр © "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы: Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободский
Нет, наверное, ни одного человека из СССР, кто не запомнил бы роль роковой красавицы Светланы Светличной в фильме "Бриллиантовая рука". Та самая сцена, в которой героиня в зелёном необычном белье пытается соблазнить главного героя. И в какой-то момент у красотки расстёгивается бюстгальтер. Эту сцену назвали потом первым в Советском Союзе стриптизом, показанном на большом экране.
"Зимняя вишня" (1985) режиссёра Игоря Масленникова
Кадр © "Зимняя вишня". Режиссёр Игорь Масленников, сценарист Владимир Валуцкий
Режиссёр Игорь Масленников сначала прославился фильмами про знаменитого сыщика Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона. Помимо приключений детектива он подарил зрителям весьма пикантную мелодраму "Зимняя вишня". Именно в этом советском фильме зрители, особенно мужчины, не могли оторваться от одной эротической сцены, в которой полностью обнажённая героиня, только пробудившись ото сна, встаёт с кровати и подходит к окну домика на озере, чтобы полюбоваться северным пейзажем. Откровенно, горячо и очень ново. Этот момент потом, вдохновившись, многие режиссёры копировали в фильмах для взрослых.
"Маленькая Вера" (1988), режиссёр Василий Пичул
Кадр © "Маленькая Вера". Режиссёр Василий Пичул, сценарист Мария Хмелик
Одну из самых откровенных (если не самую) сцен с занятием любовью советские люди увидели в революционном фильме Василия Пичула "Маленькая Вера". На момент выхода картины в СССР не было ни одного человека, кто не обсуждал бы это кино. И хотя главной целью для режиссёра было рассказать про тягости жизни в маленьких квартирах, эротическая сцена помогла фильму прославиться.
"Табор уходит в небо" (1976), режиссёр Эмиль Лотяну
Кадр © "Табор уходит в небо". Режиссёр Эмиль Лотяну, сценарист Эмиль Лотяну, по мотивам рассказов Максима Горького
Как можно говорить про страсть и эротику и при этом не вспомнить фильм режиссёра Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо"? Кто, как не цыгане, считаются одними из самых страстных людей? Поэтому жители СССР с удовольствием и интересом наблюдали на экранах не только песни и пляски, но и любовались сценой с главной героиней в исполнении Светланы Тома. В ней черноволосая девушка после купания в одежде на глазах у зрителей и своего возлюбленного обнажалась по пояс, чтобы просушить вещи.