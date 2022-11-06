Топ-4 продуктов, которые можно есть на ночь и не толстеть

В идеале от этой вредной привычки нужно избавиться раз и навсегда и запретить себе есть на ночь. В ночное время мы не испытываем физического голода. В такое время возникает скорее психологический голод или из-за неудовлетворённости прожитым днём появляется желание "заесть" и так далее. Поэтому, для того чтобы не есть на ночь, нужно стараться быть сбалансированной в предыдущем дне