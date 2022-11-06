Топ-4 продуктов, которые можно есть на ночь и не толстеть
Что приводит к набору веса? Привычка есть много или есть часто. Диетолог Елена Тихомирова объяснила, почему вечером так и тянет к холодильнику, и рассказала, что можно есть на ночь без вреда фигуре.
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Вес набирают те люди, кто привык есть много или же часто. Причём привычка потреблять за раз большое количество еды характерна для мужчин, а привычка есть часто, кусочничать — для женщин. Если девушка хочет похудеть, должна бороться с этой главной пищевой привычкой всех дам, перестать есть на ночь, объяснила в беседе с Лайфом врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника" Елена Тихомирова.
В идеале от этой вредной привычки нужно избавиться раз и навсегда и запретить себе есть на ночь. В ночное время мы не испытываем физического голода. В такое время возникает скорее психологический голод или из-за неудовлетворённости прожитым днём появляется желание "заесть" и так далее. Поэтому, для того чтобы не есть на ночь, нужно стараться быть сбалансированной в предыдущем дне
Елена Тихомирова — врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника"
На ночь без вреда для фигуры можно есть объёмные продукты минимальной калорийности, заметила Тихомирова. Что это за главные друзья худеющих? Сейчас расскажем.
Грибы
Грибы — идеальный продукт для питания на ночь. Например, шампиньоны или любые другие. Главное, чтобы грибы были куплены в проверенной лавке или магазине. Фото © Freepik / azerbaijan-stockers
Идеальный вариант позднего вечернего перекуса — шампиньоны или любые другие грибы. При условии, что они проверены и куплены в хорошем магазине.
200–300 граммов шампиньонов быстро обжариваем на сухой сковороде и съедаем. Такое блюдо практически не содержит калорий, при этом отлично насыщает и надолго устраняет чувство голода. Грибы — идеальный продукт для питания на ночь
Елена Тихомирова — врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника"
Огурцы
Огурцы — продукт с минимальной калорийностью, зато объёмный по массе. Перед сном без ущерба для фигуры можно съесть 200–300 граммов огурцов, поделилась врач-диетолог.
Зелёные овощи
Зелёные овощи общей массой до 300 граммов можно спокойно есть перед сном, не переживая о наборе веса. Фото © Pixabay / inetaLi
Если вы в ночи проголодались, а огурцов дома не оказалось, замените их на сельдерей, кабачки или любые зелёные овощи массой до 300 граммов.
Если такие овощи перед употреблением предварительно порезать на мелкие кусочки и медленно съесть, при их минимальной калорийности они создадут объём в желудке и мнимое чувство насыщения. Такие овощи можно спокойно есть на ночь, не беспокоясь о фигуре
Елена Тихомирова — врач-терапевт, врач-диетолог "СМ-Клиника"