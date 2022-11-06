Учёные выяснили, какие упражнения увеличивают шансы женщины на оргазм

Занятие пилатесом повышает вероятность получения женщиной оргазма во время секса. К такому выводу в результате проведённых исследований пришли учёные из Университета Сакарьи в Турции. Результаты их работы опубликованы в журнале Revista Internacional de Andrología.

В эксперименте участвовали 36 женщин в возрасте 20–50 лет, состоявшие в сексуальных отношениях как минимум три месяца и имевшие регулярные менструации. Каждая участница имела женскую сексуальную дисфункцию, среди симптомов которой — отсутствие полового влечения, трудности с возбуждением или оргазмом, боль во время секса. Испытуемые дважды в неделю по часу занимались пилатесом, воздерживаясь при этом от других упражнений. Изменения в состоянии они фиксировали в анкетах, заполняемых как до, так и после курса тренировок.

Согласно полученным данным, пилатес повысил самооценку испытуемых. Уровень желания сексуального контакта возрос на 136%, а количество оргазмов увеличилось на 140%. При этом боль во время секса стала проявляться реже на 116%. Оценка депрессивных симптомов упала с 25 до 14 баллов по 63-балльной шкале.

Ранее проводившиеся исследования показали, что пилатес помогает улучшить настроение, повысить удовлетворённость жизнью, а также уровень здоровья. Вместе с тем выяснилось, что более низкий уровень физической активности может напрямую приводить к высоким рискам сексуальной дисфункции.