Мужчинам посоветовали заняться пилатесом и йогой для повышения потенции

Мужская потенция зависит от транспортировки кислорода по организму, а также контроля напряжения и расслабления мышц таза. Чтобы избежать проблем по этой части, мужчинам нужно знать о соответствующих упражнениях. По словам эксперта-методиста и координатора направления групповых программ XFIT в России Руслана Панова, важно работать над своей кардиореспираторной системой.

"Это и кардиозанятия, например на беговой дорожке или эллипсоиде, интервальные тренировки. Отдельной строкой стоит отметить сайклинг. Эта тренировка ещё влияет и на мышцы таза, улучшая кровоток", — заявил тренер "Газете.ру".

Также можно присмотреться к пилатесу, так как он обучает нервную систему контролировать центральные мышцы. Ещё одним неплохим выбором может стать йога. Она научит мужчину управлять половой системой и поспособствует вытяжению и статическому напряжению мышц таза и его окрестностей. В принципе, предпочтение стоит отдавать расслабляющим тренировкам, а не силовым.