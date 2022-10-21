НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 октября, 15:18

Мужчинам посоветовали заняться пилатесом и йогой для повышения потенции

Тренер Панов рассказал мужчинам, как повысить потенцию с помощью тренировок

Мужская потенция зависит от транспортировки кислорода по организму, а также контроля напряжения и расслабления мышц таза. Чтобы избежать проблем по этой части, мужчинам нужно знать о соответствующих упражнениях. По словам эксперта-методиста и координатора направления групповых программ XFIT в России Руслана Панова, важно работать над своей кардиореспираторной системой.

"Это и кардиозанятия, например на беговой дорожке или эллипсоиде, интервальные тренировки. Отдельной строкой стоит отметить сайклинг. Эта тренировка ещё влияет и на мышцы таза, улучшая кровоток", заявил тренер "Газете.ру".

Также можно присмотреться к пилатесу, так как он обучает нервную систему контролировать центральные мышцы. Ещё одним неплохим выбором может стать йога. Она научит мужчину управлять половой системой и поспособствует вытяжению и статическому напряжению мышц таза и его окрестностей. В принципе, предпочтение стоит отдавать расслабляющим тренировкам, а не силовым.

Названы болезни, которые угрожают каждому мужчине после 35 лет

Названы болезни, которые угрожают каждому мужчине после 35 лет

Ранее Лайф писал о пяти мифах на тему мужской потенции. Так, простатит не может влиять на половой акт.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров