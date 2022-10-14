Названы болезни, которые угрожают каждому мужчине после 35 лет

Врач-уролог Юлия Курышкина рассказала Лайфу, чем чреват малоподвижный образ жизни и как избежать многих урологических заболеваний, которые угрожают каждому мужчине после 35 лет. Медик предупредила, что игнорирование необычных симптомов приводит к позднему обнаружению заболеваний — и они становятся хроническими.

"На что мужчинам стоит обратить внимание — это любые изменения в акте мочеиспускания, если оно становится учащённым, затруднённым, с какими-то резями или болями. Также какие-то боли, дискомфорт, тяжесть в промежности. Не говорю про область простаты, так как многие мужчины, в том числе и молодые (35 и старше), не знают, где у них находится простата", — сказала врач.

Стоит обращать внимание на снижение либидо, хрупкость или ломкость костей, а также странную усталость, снижение массы тела и мышечной массы. По словам врача, это может говорить о низком уровне тестостерона — главного мужского гормона. Эректильная дисфункция может быть маркером сердечно-сосудистых осложнений, например, гипертонической болезни, ишемической и других.

"Что касается мочекаменной болезни, она порой себя никак не проявляет и выявляется при случайном обследовании, когда делают УЗИ почек, и выявляются камни. Так как это наследственное заболевание, то мужчинам, у которых близкие родственники страдают мочекаменной болезнью, стоит на это обратить внимание и выполнять УЗИ почек один раз в год", — советует Курышкина.

Такие заболевания, как аденома предстательной железы и рак простаты, чаще всего себя никак не проявляют. Поэтому так же регулярно необходимо выполнять УЗИ простаты и анализ крови на ПСА (простата специфического антигена).

Маркеры хронического простатита — снижение либидо, тяжесть или болезненность в области промежности (предстательной железы), отмечает врач. Для поддержания её здоровья нужно вести подвижный образ жизни. Не рекомендуются длительные поездки в автомобиле, поэтому каждые два часа надо делать небольшую гимнастику.

"Также надо помнить о предохранении при половых контактах со случайными партнёрами, так как инфекции, передающиеся половым путём, у нас в изобилии. При анальном сексе также необходимо использовать презерватив, поскольку частый возбудитель простатита это кишечная палочка, которая обитает в прямой кишке", — отмечает уролог.