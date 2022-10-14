ВС РФ овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР
Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики", — отметил он.
В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.
А накануне, 13 октября, российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 110 украинских военнослужащих.
ТАСС / Станислав Красильников