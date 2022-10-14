ВС РФ овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики", — отметил он.

В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.