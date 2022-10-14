НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 октября, 11:19

ВС РФ овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики", отметил он.

В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.

В ЛНР раскрыли планы ВСУ попытаться прорвать оборону сразу на двух направлениях

В ЛНР раскрыли планы ВСУ попытаться прорвать оборону сразу на двух направлениях

А накануне, 13 октября, российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 110 украинских военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров