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Опубликовано 14 октября 2022, 11:19
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ВС РФ овладели господствующими высотами у Времевки в ДНР

Вооружённые силы РФ овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР, уничтожив более 90 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики", отметил он.

В результате было уничтожено более 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.

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А накануне, 13 октября, российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 110 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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