Российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 110 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Пятихатка, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены", — заявил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

Ранее Лайф сообщал, что свыше 400 националистов украинского полка "Азов"* были доставлены в специальные учреждения на территории России.