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Опубликовано 13 октября 2022, 11:35

Российские военные отразили все атаки на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 110 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении подразделения ВСУ вели наступательные действия силами до двух батальонных тактических групп в направлении населённых пунктов Пятихатка, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Успешными действиями российских войск все атаки отражены", — заявил Конашенков.

Кроме того, были уничтожены 21 боевая бронированная машина и 12 специальных автомобилей.

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Ранее Лайф сообщал, что свыше 400 националистов украинского полка "Азов"* были доставлены в специальные учреждения на территории России.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Артур Белкин
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