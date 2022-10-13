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Опубликовано 13 октября 2022, 09:54

Более 400 националистов полка "Азов" доставили в спецучреждения РФ с конца сентября

С конца сентября в специальные учреждения на территории России было доставлено свыше 400 националистов украинского полка "Азов"*, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлено 402 националиста полка "Азов", которые размещены в специализированных учреждениях", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что спецучреждения расположены на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также добавили, что были зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершённые представителями украинских боевиков.

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В ДНР ищут диверсионную группу боевиков "Азова", заброшенную для организации терактов

Ранее Лайф писал, что в районе Запорожья российские военные уничтожили штаб националистического формирования "Правый сектор"*, а также узел связи формирования "Азов". Кроме того, было ликвидировано два пункта временной дислокации иностранных наёмников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

* Запрещённые в России террористические организации.

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Getty Images / James Sprankle / picture alliance

Николь Вербер
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