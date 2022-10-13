Уролог перечислил показания к проведению операции на пенисе

Уролог-андролог Александр Лубенников раскрыл, какие проблемы должны стать предпосылками для проведения операций на пенисе и могут привести мужчин в хирургический кабинет. Эксперт уточнил "Ленте.ру", что показаниями могут стать нарушение потенции и онкология, а среди немедицинских — обрезание, которое делается по религиозным воззрениям.

Так, показанием к операции среди проблем с мужским здоровьем является сужение крайней плоти, когда не открывается головка, а также избыточная крайняя плоть, когда кожа свисает как хоботок. Также дискомфорт могут создавать короткая уздечка полового члена или его недостаточная длина и толщина. Кроме того, путём хирургического вмешательства можно исправить и ситуацию с длительностью полового акта, продолжительность которого составляет менее минуты.

Также хирурги могут помочь при травме пениса, в том числе переломе. А в случае рака врачам иногда приходится полностью удалять орган, после ампутации создавать из кожно-мышечного лоскута неофаллос. Почти всегда при проблемах физиологического или эстетического характера медики могут найти выход и помочь пациентам, бессильны врачи бывают лишь при далеко зашедших случаях рака полового члена, отметил уролог.