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13 октября, 09:36

Уролог перечислил показания к проведению операции на пенисе

Уролог Лубенников назвал нарушение потенции и рак показаниями для операции на пенисе

Уролог-андролог Александр Лубенников раскрыл, какие проблемы должны стать предпосылками для проведения операций на пенисе и могут привести мужчин в хирургический кабинет. Эксперт уточнил "Ленте.ру", что показаниями могут стать нарушение потенции и онкология, а среди немедицинских — обрезание, которое делается по религиозным воззрениям.

Так, показанием к операции среди проблем с мужским здоровьем является сужение крайней плоти, когда не открывается головка, а также избыточная крайняя плоть, когда кожа свисает как хоботок. Также дискомфорт могут создавать короткая уздечка полового члена или его недостаточная длина и толщина. Кроме того, путём хирургического вмешательства можно исправить и ситуацию с длительностью полового акта, продолжительность которого составляет менее минуты.

Также хирурги могут помочь при травме пениса, в том числе переломе. А в случае рака врачам иногда приходится полностью удалять орган, после ампутации создавать из кожно-мышечного лоскута неофаллос. Почти всегда при проблемах физиологического или эстетического характера медики могут найти выход и помочь пациентам, бессильны врачи бывают лишь при далеко зашедших случаях рака полового члена, отметил уролог.

Пять популярных мнений о мужской потенции оказались мифом

Пять популярных мнений о мужской потенции оказались мифом

Кстати, ранее уролог рассказал, чем опасны сало и колбаса для здоровья мужчин. По словам эксперта, эти продукты приводят к снижению потенции. Кроме того, на мужскую силу влияют белый хлеб, мука и рис, а также сладости, в том числе газированные напитки. При этом улучшить сексуальные возможности мужчины способны овсянка, фасоль, ячмень, бурый рис, киноа и другие цельные злаки.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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