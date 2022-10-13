МИД РФ заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за диверсий на "Северных потоках"
Министерство иностранных дел России (МИД РФ) выразило демарш и вызвало послов Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на предложение Москвы к допуску расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное ещё 5 октября обращение председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно с Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий", — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что к расследованию уже привлекаются специалисты из других стран, в том числе США. Если российские специалисты не получат допуск к следственным мероприятиям, то Москва будет исходить из того, что странам есть что скрывать. Псевдорезультаты подобных расследований Россией приняты не будут, добавили в МИД.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
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