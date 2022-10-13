МИД РФ заявил демарш послам Германии, Дании и Швеции из-за диверсий на "Северных потоках"

Министерство иностранных дел России (МИД РФ) выразило демарш и вызвало послов Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия официальной реакции на предложение Москвы к допуску расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Им высказано недоумение в связи с отсутствием официальной реакции на направленное ещё 5 октября обращение председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина к руководству этих стран относительно привлечения представителей компетентных ведомств нашей страны и ПАО "Газпром" к проводимому совместно с Берлином, Копенгагеном и Стокгольмом расследованию диверсий", — говорится в сообщении.