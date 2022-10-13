Песков: Европейцам предстоит понять ущерб энергобезопасности от ЧП на "Северных потоках"
Авария на "Северных потоках" нанесла ущерб энегергобезопасности, и Европе предстоит осознать это. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
"Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков", за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. И европейцам это ещё предстоит понять", — сказал он в комментарии Первому каналу.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
ТАСС / Александр Демьянчук