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13 октября, 06:11

Путин заявил об угрозе голода на фоне волатильности цен на энергоресурсы и продукты

Президент России Владимир Путин заявил о реальной угрозе голода и масштабных потрясений в связи с волатильностью цен на энергоносители и продовольствие в мире.

"Нашему совещанию и другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырьё и другие значимые товары", — сказал он на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Глава государства отметил, что это грозит ухудшением качества жизни в развитых и развивающихся странах.

"Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", — указал российский лидер.

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Также в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Владимир Путин заявлял, что мир становится многополярным и всё большую роль играют страны Азии, где крепнут новые центры силы. Также глава государства напомнил о ШОС, АСЕАН, ЕЭС, добавив, что во всех этих процессах участвует и Россия.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Николь Вербер

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