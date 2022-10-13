Путин заявил об угрозе голода на фоне волатильности цен на энергоресурсы и продукты
Президент России Владимир Путин заявил о реальной угрозе голода и масштабных потрясений в связи с волатильностью цен на энергоносители и продовольствие в мире.
"Нашему совещанию и другим региональным объединениям приходится заниматься решением многих острых проблем. Имею в виду в том числе и возросшую волатильность мировых цен на энергоносители, продовольствие, удобрения, сырьё и другие значимые товары", — сказал он на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Глава государства отметил, что это грозит ухудшением качества жизни в развитых и развивающихся странах.
"Более того, возникает реальная угроза голода и масштабных социальных потрясений, особенно в беднейших странах", — указал российский лидер.
Также в рамках VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Владимир Путин заявлял, что мир становится многополярным и всё большую роль играют страны Азии, где крепнут новые центры силы. Также глава государства напомнил о ШОС, АСЕАН, ЕЭС, добавив, что во всех этих процессах участвует и Россия.
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров