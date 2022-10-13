Путин: Мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия

Мир становится многополярным, и всё большую роль играют страны Азии, где крепнут новые центры силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Казахстане.

"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Здесь играют роль ШОС, АСЕАН, ЕЭС. Во всех этих процессах участвует и Россия", — сказал глава государства в ходе выступления.