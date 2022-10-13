Путин: Мир становится многополярным, ключевую роль начинает играть Азия
Мир становится многополярным, и всё большую роль играют страны Азии, где крепнут новые центры силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Казахстане.
"Мир становится по-настоящему многополярным. И весьма заметную, если не ключевую, роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы. Здесь играют роль ШОС, АСЕАН, ЕЭС. Во всех этих процессах участвует и Россия", — сказал глава государства в ходе выступления.
Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в Астану. Там глава государства примет участие сразу в трёх многосторонних саммитах. Первый проходит сегодня — встреча в рамках Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Запланированы у Путина и двусторонние переговоры. Лайф рассказывал, что он может встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой Киргизии Садыром Жапаровым.
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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров