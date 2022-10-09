Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Жапарова в Астане
Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Главы России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров во время телефонного разговора договорились встретиться в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"До начала [неформального] саммита [СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября] президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны. К слову, в прошлый раз он обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.