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9 октября, 11:10

Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Жапарова в Астане

<p>Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Владимир Путин и Садыр Жапаров. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Главы России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров во время телефонного разговора договорились встретиться в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"До начала [неформального] саммита [СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября] президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", сказал представитель Кремля.

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Ранее Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни не будет выступать с обращением к жителям страны. К слову, в прошлый раз он обратился к россиянам 21 сентября. Тогда речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер объявил частичную мобилизацию.

Татьяна Миссуми

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