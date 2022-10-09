Путин и Жапаров договорились встретиться в Астане

Главы России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров во время телефонного разговора договорились встретиться в Астане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

"До начала [неформального] саммита [СНГ в Санкт-Петербурге 7 октября] президент Путин переговорил с президентом Жапаровым по телефону, они продолжили обсуждение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, условились дальше встретиться уже в Астане", — сказал представитель Кремля.