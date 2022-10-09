Россиянка устроила стриптиз на парковке магазина "Леруа Мерлен"

В Екатеринбурге возле строительного супермаркета "Леруа Мерлен" прохожие стали свидетелями непрошеного стриптиза, который устроила одна из местных жительниц. Дама средних лет вышла на проезжую часть и, распахнув руки как птица, стала демонстрировать свою обнажённую грудь. Кадры появились в телеграм-канале "Инцидент Екатеринбург".

В Екатеринбурге женщина устроила стриптиз у местного строительного супермаркета. Видео © t.me / "Инцидент Екатеринбург"

На опубликованных кадрах видно, что женщина задрала майку и начала демонстрировать "прелести" посетителям магазина "Леруа Мерлен" на парковке. При этом она так размахивала руками, словно намеренно привлекала внимание к своей персоне. И это удалось, ведь видео с её "выступлением" набрало популярность в социальных сетях.