Минобороны Армении и Азербайджана вновь обменялись обвинениями в обстрелах

Минобороны Армении обвинило ВС Азербайджана в обстреле позиций армянских военнослужащих на восточном направлении границы.

"Вечером 8 октября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями подразделения ВС Армении подавили огонь противника", — сообщила пресс-служба военного ведомства.

В азербайджанском Минобороны в свою очередь обвинили ВС Армении в обстрелах с позиций, расположенных в направлении населённых пунктов Юхары-Шорджа Басаргечарского района и Ханазах Горисского района.

"8 октября вечером <...> открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по позициям азербайджанской армии в направлении населённого пункта Йеллиджа Кельбаджарского района, а 9 октября утром — по позициям в направлении населённого пункта Малыбей Лачинского района", — заявили в министерстве и добавили, что азербайджанская армия приняла "адекватные ответные меры".