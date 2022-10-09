Автобус насмерть сбил двух детей в Самарской области

Под Самарой водитель автобуса поздно вечером не заметил на дороге двух детей и сбил их, оба ребёнка скончались на месте. О трагедии сообщает областная прокуратура.

Автобус насмерть сбил двух пешеходов под Самарой. Фото © Прокуратура Самарской области

"В Красноярском районе на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к Самаре автобус ПАЗ допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на проезжей части по ходу движения автобуса", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, прокурор района взял на контроль ход расследования. Во время проверки он также оценит, в каком состоянии должностные лица содержали дорогу, где произошло ДТП.