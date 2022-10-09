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9 октября, 10:53

Автобус насмерть сбил двух детей в Самарской области

<p>В Самарской области автобус сбил двух подростков. Фото © <a href="https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_63/mass-media/news?item=77298619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Самарской области</a></p>

В Самарской области автобус сбил двух подростков. Фото © Прокуратура Самарской области

Под Самарой водитель автобуса поздно вечером не заметил на дороге двух детей и сбил их, оба ребёнка скончались на месте. О трагедии сообщает областная прокуратура.

Автобус насмерть сбил двух пешеходов под Самарой. Фото © Прокуратура Самарской области

Автобус насмерть сбил двух пешеходов под Самарой. Фото © Прокуратура Самарской области

"В Красноярском районе на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск – подъезд к Самаре автобус ПАЗ допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые находились на проезжей части по ходу движения автобуса", — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело, прокурор района взял на контроль ход расследования. Во время проверки он также оценит, в каком состоянии должностные лица содержали дорогу, где произошло ДТП.

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Ранее Лайф писал, что в городе Чебаркуле Челябинской области сотрудница полиции сбила 15-летнюю школьницу на нерегулируемом пешеходном переходе. После столкновения женщина посадила девочку в машину, вызвала скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Затем школьницу госпитализировали, врачи назначили ей амбулаторное лечение.

Татьяна Миссуми

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