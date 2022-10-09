Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста
На Крымском мосту работники железной дороги начали убирать сгоревшие цистерны поезда, пострадавшего при взрыве накануне. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России в телеграм-канале.
Сгоревшие после взрыва на Крымском мосту цистерны убирают с помощью кранов. Видео © Telegram / SHOT
"Пропуск поездов по Крымскому мосту обеспечен! Восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях. С 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в настоящее время грузовые и пассажирские поезда дальнего следования ходят по Крымскому мосту по графику. Движение электричек по данному участку планируется возобновить к вечеру 9 октября. На автодороге организовано реверсивное движение по одной полосе. Сейчас на пропускных пунктах собираются пробки, что связано с тщательным досмотром каждой машины. При этом большегрузы на мост не пускают — они сразу отправляются на паромы.
Образовавшиеся из-за досмотров пробки на пропускных пунктах. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибло три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в повреждении моста. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.
Кадр из видео Telegram / SHOT