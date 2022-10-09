Повреждённые взрывом и пожаром цистерны начали убирать с Крымского моста

В ведомстве отметили, что в настоящее время грузовые и пассажирские поезда дальнего следования ходят по Крымскому мосту по графику. Движение электричек по данному участку планируется возобновить к вечеру 9 октября. На автодороге организовано реверсивное движение по одной полосе. Сейчас на пропускных пунктах собираются пробки, что связано с тщательным досмотром каждой машины. При этом большегрузы на мост не пускают — они сразу отправляются на паромы.