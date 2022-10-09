"Ящик Пандоры открыт": Спрогнозированы страшные последствия для мира от подрыва Крымского моста
Global Times: Диверсия на Крымском мосту открывает "ящик Пандоры"
Взрыв на Крымском мосту, как и теракты на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" по уничтожению гражданской инфраструктуры, и весь мир столкнётся с растущими угрозами безопасности. Об этом пишет китайская газета Global Times.
"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнётся с растущими рисками безопасности", — сказал научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По его мнению, указанные диверсии — это действия, "окрашенные терроризмом", которые доказывают: "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведёт к дальнейшей эскалации конфликта". Издание резюмирует, что повреждения Крымского моста не приведут к успехам ВСУ, так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляются не с полуострова.
Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибли три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.
ТАСС / Владимир Мордунов