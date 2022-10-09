"Ящик Пандоры открыт": Спрогнозированы страшные последствия для мира от подрыва Крымского моста

Взрыв на Крымском мосту, как и теракты на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" по уничтожению гражданской инфраструктуры, и весь мир столкнётся с растущими угрозами безопасности. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнётся с растущими рисками безопасности", — сказал научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.