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9 октября, 09:57

"Ящик Пандоры открыт": Спрогнозированы страшные последствия для мира от подрыва Крымского моста

Global Times: Диверсия на Крымском мосту открывает "ящик Пандоры"

Взрыв на Крымском мосту, как и теракты на "Северных потоках", открывает "ящик Пандоры" по уничтожению гражданской инфраструктуры, и весь мир столкнётся с растущими угрозами безопасности. Об этом пишет китайская газета Global Times.

"В краткосрочной перспективе конфликт будет обостряться, а враждебность между обеими странами достигнет предела. С более широкой точки зрения, как только диверсии на базовой инфраструктуре станут нормой в этом конфликте, весь мир столкнётся с растущими рисками безопасности", сказал научный сотрудник Центра изучения России Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.

По его мнению, указанные диверсии — это действия, "окрашенные терроризмом", которые доказывают: "соответствующие стороны нарушают правила и игнорируют военную этику, что ведёт к дальнейшей эскалации конфликта". Издание резюмирует, что повреждения Крымского моста не приведут к успехам ВСУ, так как материально-техническое обеспечение и транспортировка сил для сухопутных войск России осуществляются не с полуострова.

В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

В США назвали организаторов подрыва Крымского моста

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля. По последним данным, погибли три человека. Власти полуострова обвинили "украинских вандалов" в его повреждении. А в офисе Зеленского назвали взрыв на объекте началом. Союз страховщиков оценил ущерб в 500 миллионов рублей. По поручению президента Владимира Путина создана правительственная комиссия в связи с ЧП, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Накануне было оперативно восстановлено железнодорожное сообщение и движение автомобилей по неповреждённой части моста.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Мордунов

Татьяна Миссуми

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